iPad (2022) da 64 GB: sconto SUPER su Amazon

iPad (2022) è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 541,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, al posto di 589,00€. Il modello in questione ha il modem Wi-Fi, dispone di 64 GB di memoria interna (non espandibile ovviamente) ed è in colorazione argento. Volendo, ci sono altre colorazioni tra cui scegliere; non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso perché a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali. È incredibilmente potente, versatile, leggero, ha una scheda tecnica all’avanguardia e presenta un rapporto qualità-costo spettacolare. Fate presto perché non sappiamo quante scorte siano rimaste sul noto portale di e-commerce americano.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

Acquistando questo tablet da Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; partiamo dalla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Avrete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e a quella del rivenditore per ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Infine, sappiate che c’è il reso gratuito entro un mese in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti. Correte a prenderlo adesso.

iPad (2022) è un tablet leggero, potentissimo ed è dotato del processore Apple Bionic A14, lo stesso chipset che è presente in iPhone 12 Pro, per intenderci. C’è uno schermo LCD IPS Retina da circa 11″ che supporta la Apple Pencil di prima generazione e il device supporta la cover Smart Keyboard. C’è una singola webcam sulla parte anteriore del tablet e posteriormente una singola fotocamera per scatti al volo. A soli 541,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.