iPad (2022) da 64 GB: sconto FOLLE su Amazon, lo paghi meno di 540€

Uno dei tablet più venduti dell’ultimo periodo è sicuramente l’iPad (2022) che, nella sua iterazione da 64 GB, con modem Wi-Fi e 64 GB di memoria interna, costa solo 539,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ciò significa che il prezzo di questo prodotto sarà veramente irrisorio rispetto a ciò che offre e alle caratteristiche di cui dispone.

Prima di scoprirlo nel dettaglio, vogliamo ricordarvi che va benissimo per tantissime operazioni: è ottimo sia per gli studenti che possono sfruttarlo per prendere appunti, che per i lavoratori che desiderano un gadget leggero e versatile da portare in giro senza il minimo stress.

iPad (2022): il tablet da comprare oggi su Amazon

Questo meraviglioso iPad (2022) si presenta come una soluzione eccellente per tutti, è leggerissimo, dotato di una porta USB Type-C, ha la scocca in alluminio e un vetro non laminato da circa 11″ che supporta la Apple Pencil di prima generazione e la Smart Cover Keyboard. Sotto il telaio troviamo un processore Apple Bionic A14, lo stesso chipset che abbiamo in iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, ma non finisce qui. C’è una selfiecam posta in landscape mode (in orizzontale, per intenderci) e questa è un’ottima feature per chi fa spesso molte videocall di svago o di lavoro.

Con l’ausilio di una Apple Pencil si può utilizzare il tablet per disegnare, prendere appunti, scrivere a mano, fare editing fotografico con precisione con software del calibro di Adobe Photoshop o Lightroom, ma non solo. Con la Smart Keyboard invece, si espande la produttività del device: diventa infatti un dispositivo perfetto per scrivere testi, articoli e perfino la tesi. Il SoC interno assicura prestazioni elevatissime e vi consentirà di giocare senza lag o rallentamenti ai vostri titoli preferiti. Con un prezzo di soli 539,00€ è l’iPad più versatile da acquistare oggi su Amazon.

