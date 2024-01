iPad (2022) da 64 GB: prezzo WOW per poche ore su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet tuttofare, e magari lo volete Apple perché avete già l’ecosistema (quasi) completo, non possiamo non consigliarvi l’ottimo iPad (2022) che, nella sua iterazione azzurra con 64 GB di memoria interna, costa solo 519,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

A questa cifra è un vero best buy senza eguali, comodo, piccolo ma non troppo, performante, leggero, con una buona autonomia, un pannello che si vede benissimo in ogni condizione di luce e che supporta la Apple Pencil, ma non finisce qui. Si tratta di un prodotto della mela eccellente anche per gli studenti, per i giovani lavoratori o per chi, semplicemente, desidera un gadget con cui rilassarsi la sera sul divano, magari guardando qualche film o serie TV.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

Di fatto, Apple, con questo iPad (2022), ha pensato proprio a tutti; ha dotato il tablet del processore Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi al seguito e 64 GB di memoria interna. Va benissimo per tutti gli utilizzi e supporta sia la Apple Pencil di prima generazione che la cover tastiera Smart Keyboard. Fra le altre cose, dobbiamo ricordare che lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da circa 11 pollici, il frame è in alluminio e c’è la porta USB Type-C per la ricarica e troviamo la webcam posta sul frame orizzontale, in una posizione comodissima per la videocall. C’è una singola fotocamera sulla parte posteriore e il pulsante di accensione e spegnimento include anche il Touch ID.

Il tablet di Apple viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 519,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Con un costo così irrisorio non potete lasciarvelo sfuggire, ma siate veloci.

