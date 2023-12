iPad (2022) da 64 GB: il tablet PERFETTO da regalare a Natale

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in una promozione veramente spettacolare: il meraviglioso iPad (2022) di decima generazione costa solo 519,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il modello in sconto è quello in colorazione argento, con 64 GB di memoria interna e con il modem Wi-Fi al seguito. Ci sono anche altre colorazioni in sconto ma noi vogliamo suggerirvi di prendere quella più classica visto che, secondo noi, è quella più bella e che non stanca nel tempo.

iPad (2022): il miglior tablet da comprare oggi

Acquistando questo prodotto dal noto portale di e-commerce americano avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo, in prima istanza, il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali problematiche o in caso di ripensamenti, c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine) e avrete diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Dulcis in fundo, segnaliamo che si può dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque soluzioni a tasso zero.

Questo meraviglioso iPad (2022) gode di specifiche tecniche all’avanguardia; ha un design minimal ereditato da quello dei “fratelloni” Air e Pro, presenta uno schermo LCD IPS Retina da 11″ che supporta la Apple Pencil di prima generazione e ha la webcam posta in landscape mode. Non dimenticate la presenza del processore Apple Bionic A14 sotto la scocca che assicura prestazioni e performance degne di nota. La batteria dura tantissimo e il tablet si ricarica mediante USB Type-C. Cosa aspetti? A 519,00€ è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.