iPad (2022) da 64 GB: il tablet per tutti OGGI è in sconto del 17%

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet per la vita di tutti i giorni, vi consigliamo l’ottimo iPad (2022), il modello entry level della line-up di Apple. Questo dispositivo costa solo 489,00€ al posto di 589,00€, spese di spedizione incluse. Ci troviamo di fronte ad uno dei prodotti più richiesti e apprezzati dell’ultimo periodo. Vanta specifiche di pregio e ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Si può scegliere in silver, in giallo, in rosa o in azzurro e a bordo lo storage parte da 64 GB, ovviamente non espandibile.

Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e si ha accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Non dimenticate che si può anche dilazionare il costo dell’articolo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Dulcis in fundo, con Apple si ha diritto ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

iPad (2022): ecco perché devi averlo

Questo iPad (2022) è un tablet speciale, potentissimo visto che è dotato del processore Apple Bionic A14, lo stesso chipset che ritroviamo in iPhone 12 Pro. Vanta uno schermo LCD IPS Retina da circa 11″ con supporto alla Apple Pencil di prima generazione ed è interamente costruito in alluminio e ha la porta USB Type-C sul frame laterale insieme agli speaker.

Il tablet va benissimo per tutte le operazioni; è ottimo sia per il gaming che per il lavoro ed è un prodotto per gli studenti. Costa poco ma offre tanto; lo pagherete solo 489,00€ con spese di spedizione incluse. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

