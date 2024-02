iPad (2022) da 64 GB con modem Cellular a soli 649€: correte a prenderlo

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di punta di casa Apple e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad (2022) che, nella sua iterazione color azzurro, con il modem Cellular e con ben 64 GB di memoria interna, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, perché a questa cifra è un best buy senza compromessi e senza rivali.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

Come se non bastasse, con Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi: citiamo la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati e, non di meno, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti. Concludiamo parlandovi, infine, della garanzia di un anno con il costruttore e della garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

La bellezza di possedere un iPad con connessione Cellular risiede nella possibilità di inserire una nanoSIM con un piano dati in abbonamento così potrete utilizzare il tablet anche senza l’ausilio di una rete Wi-Fi o senza dover fare necessariamente hotspot con il telefono. Il device, ad ogni modo, è un portento, visto che supporta la Apple Pencil di prima generazione, la Smart Cover Keyboard e gode del chipset Apple Bionic A14 sotto la scocca. Correte a prenderlo adesso ma siate veloci: è un best buy senza paragoni a soli 649,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.