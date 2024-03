iPad (2022) da 64 GB: compralo ADESSO, su Amazon lo paghi solo 425€

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso iPad (2022), nella sua iterazione color argento con 64 GB di memoria interna, costa solto 425,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte dedicate. A questa cifra infatti è da acquistarlo subito, ma volendo potrete scegliere anche tra le altre colorazioni, una più bella dell’altra.

iPad (2022): ecco perché comprarlo

A bordo troviamo una scheda tecnica degna di nota con specifiche all’avanguardia e un design mozzafiato, con uno schermo LCD IPS Retina da circa 11 pollici che supporta la Apple Pencil di prima generazione. Il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi incorporato e questo promette prestazioni di tutto rispetto. Anche la batteria è eccellente e promette un giorno intero di utilizzo con una singola carica. Si ricarica rapidamente mediante USB Type-C e volendo, si può anche attaccare magneticamente la Smart Cover Keyboard. Con un prezzo irrisorio questo è il miglior dispositivo per lo studio o per il lavoro in mobilità, ma è anche ottimo per chi vuole sfruttarlo per l’intrattenimento multimediale “da salotto”.

iPad (2022) è il miglior tablet che si possa comprare in circolazione oggi se volete un prodotto top dal prezzo contenuto; ha specifiche tecniche interessanti e un design mozzafiato. Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Costa solo 425,00€ ma dovete acquistarlo subito prima che finiscano le scorte o prima che termini la promo. A questa cifra è un best buy.