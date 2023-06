iPad (2022) da 64 GB azzurro: solo 499€ su Amazon e lo paghi in comode rate

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet per l’intrattenimento multimediale, per lo svago casalingo, per il gaming, ma che sia anche in grado di eseguire compiti importanti come la gestione dei social, la postprduzione fotografica o video, l’editing di immagini e non solo, iPad (2022) di decima generazione sarà. il device perfetto per le vostre esigenze. Grazie agli sconti di Amazon poi, sarà vostro con un prezzo sensazionale, scontato di ben 90€ sul costo di listino. In poche parole, da 589,00€ ve lo porterete a casa con soli 499,00€, spese di spedizione comprese. Capite bene che si tratta di un risparmio incredibile per un dispositivo in grado di fare qualsiasi cosa.

iPad (2022): ecco perché dovete averne uno

In primo luogo, sappiate che avrete diritto alla consegna celere e gratuita. In pochissimi giorni infatti, il device arriverà a casa vostra o presso il vostro domicilio. Non di meno, potrete usufruire della possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate dunque? Potrete anche dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con ill sistema interno al sito, così che il prezzo dell’iPad non gravi troppo sul vostro conto corrente. Infine, avrete anche un ottimo servizio post-vendita con Amazon: garanzia di un anno con Apple e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

iPad (2022) si configura come uno dei migliori gadget per studenti, per lavoratori, ma non solo. Gode della compatibilità con la Apple Pencil di prima generazione, si può utilizzare con la Smart Keyboard così da aumentare la produttività del device stesso. Va benissimo anche per il gaming visto che presenta un processore Apple Bionic A14 che fa girare fluide tutte le app. A 499,00€, spese di spedizione incluse, è un super best buy.

