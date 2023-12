iPad (2022) da 64 GB a 549€: il tablet da comprare OGGI su Amazon

Se siete interessati ad acquistare un nuovo tablet di fascia media ma non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo proporvi il meraviglioso iPad (2022) di casa Apple, un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista, dotato di un processore Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi incluso nel chipset. Ci troviamo di fronte ad un articolo sensazionale, con un’ottima autonomia, con specifiche tecniche all’avanguardia e con una scocca in alluminio super resistente. Grazie alle offerte folli presenti su Amazon lo pagherete solo 549,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il risparmio rispetto al valore di listino è pari al 7% quindi correte a prenderlo adesso e non pensateci troppo.

iPad (2022): il Best Buy del giorno

Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali problematiche o in caso di ripensamento. Potrete anche dilazionare l’importo in comode rate grazie al servizio di CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati). Avrete diritto poi alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. C’è, volendo, anche la garanzia con il costruttore valida un anno presso tutti gli Apple Store del mondo.

Questo iPad (2022) vanta uno schermo generoso da circa 11″ con supporto alla Apple Pencil di prima generazione e alla cover tastiera Smart Keyboard. Grazie alla potenza del processore Apple Bionic A14 potrete fare di tutto con questo tablet: va benissimo per studiare, per disegnare, per prendere appunti per giocare, per guardare film e serie TV in streaming, ma non solo. Grazie alla webcam posta in landscape farete anche ottime videocall con semplicità e versatilità. La porta di ricarica USB Type-C poi, è comodissima perché permette anche di attaccare e collegare SSD esterni. A soli 549,00€ è un best buy senza paragoni.

