iPad (2022) da 256 GB scontato del 5% su Amazon

Interessantissimo sconto quello che vi segnaliamo oggi su Amazon; l’iPad (2022) di decima generazione (quello uscito pochi mesi fa, per intenderci) si trova oggi , nella sua versione Pink con 256 GB di memoria interna, a soli 749,99€ al posto di 789,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo. Vi segnaliamo poi che la consegna è immediata grazie al servizio di Amazon Prime e ci sono anche altri vantaggi esclusivi.

Citiamo la possibilità di usufruire del pagamento dilazionato in comode rate con Cofidis o con il servizio interno al sistema, ma non solo. C’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la doppia garanzia. Come funziona? Semplice. Da un lato avete quella di Apple per un anno (che potete comunque espandere mediante AppleCare o AppleCare+), dall’altro avete quella di Amazon stessa per due anni con assistenza tecnica dedicata.

iPad (2022): così capiente, così originale

Parliamoci chiaro: le nuove colorazioni dell’iPad (2022) sono veramente spettacolari. Quella Pink poi, è stilosa tanto quanto quella gialla (semplicemente unica). Il tablet presenta poi ben 256 GB di memoria interna. Con uno spazio così generoso potrete installare tutte le app che amate, inserire foto, video, canzoni e molto altro. Insomma, il tablet può diventare un vero e proprio hub multimediale.

Il processore Apple Bionic A14 contenuto all’interno è potentissimo (è lo stesso chip che troviamo in iPhone 12 Pro) e fa girare fluide tutte le app, i giochi e non solo. Con questo prodotto potrete disegnare (grazie al supporto per la Apple Pencil di seconda generazione), scrivere, fare ricerche web, navigare online, postprodurre foto con Photoshop o Lightroom, editare video con LumaFusion e molto altro ancora.

Volendo, c’è la versione con modem 5G incorporato ma il prezzo sale drasticamente; d’altronde, basta fare l’hotspot con l’iPhone per risolvere questo problema (se avete un piano dati con GB illimitati poi, è la soluzione migliore). A 749,99€ è davvero interessante; fate presto se siete interessati.

