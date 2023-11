iPad (2022) da 256 GB: offertona per il Black Friday, prendilo adesso

Uno dei migliori tablet del momento è sicuramente l’iPad (2022), il modello entry level della line-up di Apple che però, dispone di una scheda tecnica all’avanguardia con tante funzionalità di punta. Capiamoci bene: di “basico” non possiede nulla, anzi. Si tratta di un device che, in tutto e per tutto, può anche sostituire un laptop. È compatibile con la cover tastiera (la Smart Keyboard) e con la Apple Pencil di prima generazione. Girovagando su Amazon oggi abbiamo scoperto che il modello rosa con 256 GB di memoria interna, con il modulo Wi-Fi, costa solo 709,00€, spese di spedizione incluse. Si tratta di una promozione speciale per il Black Friday che vi farà accesso ad uno dei terminali più incredibili che vi siano sul mercato, ad un costo irrisorio per quel che offre. Con tanto spazio a disposizione infatti, scaricherete tantissime app e potrete archiviare migliaia di foto, video e canzoni.

iPad (2022): il miglior tablet tuttofare

Questo iPad (2022) vanta specifiche all’avanguardia e gode di uno schermo non laminato da circa 11″, Retina LCD IPS che si vede benissimo in ogni condizione di luce e in ogni contesto. Il processore di bordo è l’ottimo Apple Bionic A14, lo stesso chip che ritroviamo in smartphone premium come iPhone 12 Pro e Pro Max, per intenderci. C’è la webcam posta in landscape mode per facilitare le videocall e abbiamo il Touch ID posto nel pulsante di accensione e spegnimento del device.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che si avrà accesso ad una serie di vantaggi non da poco. Il modello rosa da 256 GB costa solo 709,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è un vero best buy. Correte a prenderlo prima che vada “sold out”; la consegna sarà celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.