iPad (2022) da 256 GB a soli 709€: sconto FOLLE del 10% su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il meraviglioso iPad (2022) con processore Apple Bionic A14, modulo Wi-Fi e ben 256 GB di memoria interna, in colorazione gialla, si porta a casa con uno sconto esagerato pari al 10% sul valore di listino. Capite bene che costa solo 709,00€ al posto di 789,00€, spese di spedizione incluse grazie agli sconti del Black Friday presenti sul noto portale di e-commerce. Non lasciatevelo sfuggire; se state aspettando il momento ideale per fare vostro un device del genere, questo è il momento ideale. Correte a prenderlo ma siate veloci perché le scorte potrebbero terminare a breve.

iPad (2022): il tablet più potente che ci sia

Questo iPad (2022) è un portento in tutto e per tutto; costa poco ma offre tanto. Certo, 709,00€ non è una cifra irrisoria ma si può dilazionare l’importo complessivo in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Non di meno, avrete accesso al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e sappiate che vi è un anno di garanzia con il costruttore, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con il rivenditore con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPad (2022) va benissimo per tutte le operazioni, è leggerissimo, supporta la Apple Pencil di prima generazione o la nuova con USB Type-C, ma anche la cover tastiera “Magic Keyboard” bianca. Non lasciatevelo sfuggire perché questo tablet va benissimo per tantissime operazioni. È potente, versatile, con un sistema operativo all’avanguardia e ha anche la porta USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dei dati. Presenta perfino la webcam in landscape mode e ciò lo rende ideale per chi ne deve fare un utilizzo professionale o scolastico. A 709,00€ con tantissimo spazio interno (256 GB) non potete lasciarvelo sfuggire.

