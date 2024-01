iPad (2022): bastano 500€ per portarselo a casa

Se siete interessati ad un nuovo tablet, oggi vi consigliamo l’ottimo iPad (2022) da 64 GB con modem Wi-Fi; il modello in questione è in colorazione rosa ed è un best buy assoluto perché ha un prezzo di soli 500,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspettate? Correte a prenderlo adesso prima che sia troppo tardi; con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto al reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto, alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata (c’è anche la garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store) e sappiate che si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Fate presto perché le scorte potrebbero terminare a breve e la promozione dedicata potrebbe finire presto.

iPad (2022): ecco perché acquistarlo

Questo tablet di Apple è un best buy senza rivali; ha uno schermo LCD IPS Retina da circa 11 pollici che supporta la Apple Pencil di prima generazione e che permette di godere di una visione dei contenuti multimediali senza eguali. Le cornici sono contenute e la webcam è posta in landscape mode, ovvero sul frame laterale. Il telaio è interamente in alluminio riciclato e c’è la porta USB Type-C per la ricarica sul frame inferiore che supporta, tra l’altro, il trasferimento dei dati con le periferiche adeguate.

Il processore è l’ottimo Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi al seguito e ci sono a bordo 64 GB di memoria interna (se vi serve ulteriore spazio potete sempre godere di un piano iCloud). A soli 500,99€ questo iPad (2022) è un acquisto eccellente da fare, ma fate presto. Non sappiamo quanto durerà ancora la promozione dedicata; a questa cifra è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.