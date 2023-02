iPad (2022) azzurro: OGGI in sconto, è quello "da comprare"

Oggi vogliamo segnalarvi un’offerta davvero intrigante relativa al nuovo iPad (2022) di Apple. Il tablet di fascia media dell’OEM di Cupertino, in colorazione azzurra, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 549,99€ al posto di 589,00€ e le spese di spedizione sono comprese nel costo del device. Mica male.

Non dimenticate che, acquistandolo da Amazon, riceverete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, via chat o via telefono, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. La consegna è veloce e immediata e, volendo, si può godere anche di quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile mediante AppleCare. Insomma, i vantaggi sono tanti, ma non finiscono di certo qui. Potrete perfino dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il servizio interno al portale e, infine, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

iPad (2022): cosa può fare?

Una volta elencati i vantaggi di Amazon, ora affrontiamo un altro argomento: cosa può fare iPad (2022)? A chi si rivolge? Il nostro consiglio è quello di riflettere bene sull’utilizzo che ne dovrete fare. Se infatti, vi serve un tablet solo per la visione dei contenuti in streaming, per guardare serie TV, per disegnare, per prendere appunti all’università o a scuola, per la navigazione web, potete comprare un classico iPad (2021). Se volete il modello di nuova generazione, con USB Type-C, con il nuovo design che è in linea con la cifra stilistica dei modelli di punta, allora iPad (2022) è quello che fa per voi, soprattutto se fate molte videocall.

Perché vi diciamo questo? Semplice: ha la webcam FaceTime posta in landscape mode. Questo sottolinea la sua vocazione per la videochiamate; se lo dovete usare per lavoro quindi, per lezioni online e non solo, lui è “quello giusto”. La colorazione in sconto a 549,99€ è quella azzurra; le altre costano di più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.