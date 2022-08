iPad (2022): avrà il Touch ID sul pulsante come iPad Air (2022)?

Secondo un rumor emerso in queste ore online, scopriamo l’iPad (2022) di decima generazione potrebbe disporre del Touch ID posto all’interno del pulsante di accensione e spegnimento del device. Fra le altre cose poi, scopriamo che Apple vorrebbe inserire una fotocamera FaceTime in chiave orizzontale. Sarà vero? Facciamo il punto della situazione.

La versione entry level del prossimo iPad (2022) di decima generazione potrebbe presentare un Touch ID sotto il pulsante di accensione come iPad Air (2020) e iPad Air (2022). A riportare questo rumor ci ha pensato il portale nipponico Mac Okatara.

iPad (2022): facciamo il punto sulle indiscrezioni

Secondo quanto si apprende da alcune fonti cinesi, sembra che i render relativi agli iPad (2022) di decima generazione che abbiamo visto in questi giorni non corrispondano al vero. Non di meno, sembra piuttosto che assomiglierà moltissimo alla versione Air del 2020, con design e processore simile. In poche parole, l’azienda di Cupertino potrebbe “riciclare” le componenti del vecchio Air per questo nuovo modello.

La camera FaceTime invece, potrebbe essere allocata sul frame laterale destro; questo porterebbe gli utenti ad utilizzare il tablet per lo più in orizzontale. Avrà anche il supporto alla funzionalità Center Stage per aiutare le persone a mantenersi al centro dell’inquadratura. La natura di questo modello sarà interamente incentrata sulla riproduzione di contenuti in streaming on demand.

Dagli ultimi rumors apprendiamo anche che ci sarà un display da 10,5 pollici, una porta USB C, un processore Apple Bionic A14, il supporto al modem 5G, cornici sottili e contenute, bordi flat e non solo. Per paragone, il modelllo del 2021 aveva il Touch ID, schermo da 10,2″, chip A13 Bionic e oggi lo portate a casa a soli 329,00€.

Ad oggi, la produzione di questo tablet sembra che sia in corso; l’azienda di Cupertino dovrebbe annunciarlo in un evento speciale di ottobre, anche se qualcuno spera in un debutto a settembre. I leaks in merito sono confusionari e caotici fra loro. Restate in contatto per saperne di più.

