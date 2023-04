iPad (2022) ad un prezzo FOLLE su Amazon: correte (-8%)

Uno dei tablet più versatili dell’ultimo periodo è sicuramente l’iPad (2022) uscito sul mercato pochissimi mesi fa. Il device infatti, si è presentato da subito come un gadget controverso ma incredibilmente potente, capace di copiare qualsiasi operazione senza il minimo problema. Controverso tuttavia, per colpa del suo prezzo di listino. È arrivato in commercio posizionandosi un gradino sopra l’iPad (2021) e quindi, non sostituendo il suddetto dispositivo. Al di là delle polemiche però, c’è da dire che questo tablet ha rappresentato, da subito, un vero e proprio best buy grazie alle sue peculiarità. È innegabile che sia un buon prodotto, capace di far girare fluidi anche i software più pesanti come Adobe Photoshop o Lightroom. Allo stesso tempo, lo troviamo in super sconto su Amazon a soli 542,99€ al posto di 589,00€. Con un risparmio così elevato, diventa veramente appetibile, ma siate veloci. Potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

iPad (2022): Best Buy a questo prezzo

Il device in questione rappresenta una scelta veramente unica per tutti gli appassionati; ha una buona autonomia e un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Presenta lo schermo da quasi 11″ che supporta la Apple Pencil di prima generazione e c’è un potente processore Apple Bionic A14 sotto la scocca. Si ricarica mediante USB Type-C.

Come detto, viene venduto e spedito da Amazon stesso; questo implica che si potrà avere accesso a tanti vantaggi esclusivi. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e non manca neppure la garanzia di un anno con il costruttore. Altresì si potrà avere accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, a 542,99€ è un best buy, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba.

