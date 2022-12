iPad (2022): a Natale regalate un tablet TUTTOFARE (è anche in sconto)

Se state cercando un dispositivo con cui prendere appunti, studiare, disegnare, giocare ai titoli di Apple Arcade o scaricabili dallo store ufficiale di Apple, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Non parliamo di un tablet super costoso, ma del modello entry level della gamma 20202 dell’azienda. È l’iPad (2022), un dispositivo super versatile, performante, leggero, colorato (è disponibile in quattro frizzanti tinte, una più bella dell’altra) che viene venduto a 589,00€. Grazie agli sconti di Amazon però, potete portavelo a casa con un piccolo sconto pari al 3% sul prezzo di listino (20€ in meno). Morale della favola, sarà vostro con soli 569,00€.

iPad (2022): il tablet per tutti, scontato su Amazon

Amazon vi dona la possibilità di godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi. Questo implica che si potrà avere diritto ad un supporto tecnico incredibile. Apple invece, consentirà agli utenti di usufruire dell’aiuto dei Genius dell’Apple Store per un anno. Per qualsiasi problematica, vi basterà recarvi in uno store della mela per avere le risposte a tutte le vostre domande.

Il tablet in questione è perfetto per ogni operazione; ha il supporto alla Apple Pencil di prima generazione e questo implica che potrete prendere appunti, disegnare e editare foto con una precisione incredibile, ma non solo. Sotto la scocca batte un potente cuore Apple Bionic A14. Questo significa che iPad riuscirà ad eseguire operazioni complesse come l’editing dei video o delle foto con LumaFusion o Photoshop.

Infine, sappiate che ci sono due colorazioni in sconto (quella gialla e quella argentata); le altre al momento sono ancora al prezzo originale, ma non disperate. Il prezzo tende a scendere con cadenza quasi giornaliera. Ricordatevi di controllare il tutto da questo link per essere sempre aggiornati e informati sui costi.

