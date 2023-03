iPad (2022) a meno di 530€ su Amazon; il tablet TUTTOFARE perfetto per tutti

Uno dei prodotti più versatili che oggi vi siano in circolazione è sicuramente l’iPad 2022, un gadget incredibile, con una potenza inaudita e con un design accattivante e alla moda. iPad è uno strumento che conosciamo benissimo da tantissimi anni. Lo abbiamo imparato ad apprezzare col tempo, si è evoluto fino a diventare quasi un sostituto del computer, per certi versi, possiamo definirlo esattamente come tale.

iPad (2022): perfetto per tutti gli utilizzi

Non prendiamoci in giro, chi cerca un tablet, molto spesso lo vuole per la visione dei contenuti in streaming a letto, durante un viaggio, per passare momenti spensierati con qualche gioco da Mobile. Quello che non tutti sanno però è che con questo dispositivo si può perfino lavorare, perché consente di utilizzare i browser in maniera desktop oppure ancora, permette di fare editing fotografico o video grazie le applicazioni di livello Pro come Adobe Photoshop o Illustrator. Noi vogliamo parlarvi del modello entry Level della serie di Cupertino, l’iPad 2022 che presenta un’estetica derivata dalla variante Air o pro, ma con cornici più spesse e con una webcam integrata sul frame orizzontale e non sul profilo verticale, novità assoluta degli ultimi mesi.

Acquistando questo prodotto da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi come ad esempio la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o presso la vostra abitazione. Altresì potrete farvi spedire e recapitare il pacco direttamente in uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Questa opzione è molto comoda per chi non sta spesso a casa. Vogliamo segnalare che c’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio esterno di Cofidis o mediante il sistema interno al portale, a tasso zero. L’assistenza di Apple sarà sempre pronta a supportarvi in qualsiasi momento, ma quella di Amazon vi donerà una tranquillità senza eguali, con supporto attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPad 2022 è un tablet colorato, frizzante, giocoso che ha un bellissimo pannello con supporto alla Apple Pencil di prima generazione. Questo lo rende versatile e adatto anche agli studenti che vogliono un gadget con cui scrivere, disegnare, prendere appunti, ma non solo. È ottimo anche per i professionisti dell’immagine ma anche per chi compone musica. A soli 529,99 € al posto di 589,00€ questo tablet è uno dei migliori che vi siano sul mercato, ma fate presto perché le scorte potrebbe terminare da un momento all’altro o peggio, la promozione potrebbe finire da un momento all’altro. Non pensateci due volte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.