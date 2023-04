iPad (2022) a meno di 500€ su Amazon: MINIMO STORICO assoluto

iPad (2022) si configura come uno dei migliori tablet che vi siano oggi in commercio; stiamo parlando di un prodotto unico nel suo genere, che finalmente inizia ad arrivare ad un prezzo quasi concorrenziale. Pensate che da 589,00€ oggi potrete acquistarlo per soli 499,00€, spese di spedizione incluse. Capiamoci: lo sconto è altissimo (pari al 15% sul valore di listino); non si era mai visto un risparmio così elevato su un articolo così interessante. Partiamo con ordine, però: la versione in sconto è quella silver con ben 64 GB di memoria interna.

iPad (2022): Best Buy ad un prezzo concorrenziale

Questo device è uno dei gadget più controversi dell’ultimo periodo; si configura come un tablet unico nel suo genere perché dispone di caratteristiche premium, ha un design all’ultimo grido e tante features che ve lo faranno amare. Pensiamo all’estetica ripresa da quella del fratellone iPad Air, allo schermo da quasi 11 pollici che supporta la Apple Pencil di prima generazione (ottima per prendere appunti, disegnare al volo e non solo), al processore Apple Bionic A14 che fa girare fluidi tutti i software e i videogiochi presenti sull’App Store o su Apple Arcade, ma non solo. Volendo, potrete scegliere il modello con modem Cellular per usare il tablet con una SIM interna. Dentro il dispositivo troverete 64 GB di storage, più che sufficienti per installare tutte le app che desiderate. Per le foto, vi consigliamo un abbonamento ad iCloud per pochi euro al mese.

Insomma, iPad (2022) viene venduto e spedito da Amazon, gode del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può usufruire della consegna celere in pochissimi giorni e della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, c’è l’opzione per dilazionare il pagamento in comode rate e in più avrete due anni di garanzia con il rivenditore. Cosa volere di più per 499,00€?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.