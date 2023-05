iPad (2022): a meno di 500€ su Amazon è un SUPER best buy

Oggi vi consigliamo un super tablet di fascia medio-bassa facente parte del listino di Apple; si chiama iPad (2022). Ci troviamo di fronte ad un gadget veramente bellissimo, che eredita il design di iPad Air del 2020 ma anche il processore, dispone di una singola fotocamera posteriore perfetta per gli scatti al volo (capiamoci, con un tablet di certo non vi metterete a scattare foto da studio o reportage), c’è una selfiecam sul frame orizzontale che serve per fare videocall di altissima qualità e con una risoluzione elevatissima e, come se tutto ciò non bastasse, c’è il supporto alla Apple Pencil di prima generazione.

È disponibile in diverse colorazioni e oggi su Amazon sono tutte in super sconto; da 589,00€ infatti, lo pagherete solo 499,00€, spese di spedizione incluse. Il risparmio c’è ed è veramente molto evidente. Il modello in questione che vi proponiamo è quello in colorazione azzurra, ma voi potrete scegliere anche la versione gialla, quella rosa o perché no, anche quella silver.

iPad (2022): perfetto per lo svago da divano… e non solo

All’interno troverete ben 64 GB di memoria interna, più che sufficienti per installare centinaia di applicazioni e archiviare diverse foto e tanti video. Noi vi consigliamo però di attivare un piano mensile con iCloud+ così avrete le vostre immagini e i vostri contenuti online e non userete lo spazio interno del prodotto. Il chip interno, il SoC Apple Bionic A14, consente di eseguire qualsiasi applicazione mobile, anche quelle più complesse come Photoshop, Illustrator, Lightroom, LumaFusion e Logic Pro. Insomma, questo tablet è sì un gadget da divano, perfetto per il relax, magari vedendo serie TV o film in streaming, ma è anche un device votato al gaming da mobile, alla produttività e allo studio. Grazie al supporto alla Apple Pencil, gli studenti ameranno prendere appunti con questo dispositivo.

A soli 499,00€ diventa un best buy unico; siate veloci prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.