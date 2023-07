iPad (2022): a meno di 500€ è il tablet da acquistare OGGI

Oggi vi parliamo di un tablet semplicemente fantastico per tutto quello che può fare e soprattutto, per il prezzo a cui viene venduto. iPad (2022) infatti, è un terminale uscito sul mercato da pochissimi mesi ma che, adesso più che mai, diventa una delle migliori soluzioni che si possano acquistare su Amazon. Costa 499,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo, ma vanta delle caratteristiche che lo rendono un prodotto di fascia alta dal costo contenuto. Pensate che il valore di listino sarebbe di 589,00€ quindi con questa offerta andrete a risparmiare subito 90€; mica male, giusto?

Considerate che il tablet viene venduto e spedito da Amazon pertanto godrà di tantissimi vantaggi al seguito. Come non citare infatti, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni il dispositivo arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile farsi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, non di meno, vi ricordiamo che il reso è sempre gratuito entro un mese dall’acquisto.

iPad (2022): il tablet perfetto per tutti

Questo iPad (2022) si presenta quindi come una soluzione perfetta per tutti; è in grado di eseguire app complesse come LumaFusion, Adobe Photoshop ma non solo. È un gadget fantastico per la visualizzazione dei contenuti in streaming on demand ma va benissimo anche per il gaming. Con questo tablet potrete giocare a titoli AAA scaricabili dall’App Store o che si possono giocare in streaming su Apple Arcade.

È ottimo anche per prendere appunti grazie al supporto per la Apple Pencil di prima generazione sullo schermo Retina da 11″, ha un frame in alluminio e vanta la porta USB Type-C per la ricarica del tablet e la compatibilità con accessori e periferiche esterne. A soli 499,00€ questo iPad (2022) è veramente un best buy; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.