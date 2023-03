iPad (2022) a 535€ su Amazon: impossibile non approfittarne

Se state cercando un nuovo tablet per vedere film e seri TV in streaming la sera sul divano, a pranzo, in mobilità (magari viaggiate spesso e ave bisogno di un device con cui rilassarvi negli spostamenti), abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando dell’ottimo iPad (2022), un gadget versatile che oggi, nella sua iterazione con scocca gialla e con 64 GB di memoria interna, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 535,00€, spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon e questo significa che godrà di numerosi vantaggi.

iPad (2022): su Amazon è subito Best Buy

Con uno sconto così elevato (di listino costerebbe 589,00€ ma voi lo pagherete solo 535,00€) è difficile non approfittarne. Il device viene spedito e venduto dal sito di Amazon e questo implica che godrà della massima assistenza tecnica e del supporto logistico più avanzato del pianeta. I tecnici del sito saranno sempre pronti ad aiutarvi, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Si può effettuare il reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto e volendo, si può dilazionare l’importo del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno a tasso zero. Insomma, potrete dormire sonni tranquilli.

iPad (2022) è un prodotto tuttofare. Grazie al supporto per la Apple Pencil di prima generazione, il tablet consente di effettuare operazioni grafiche di alto livello, ma non solo. Il processore Apple Bionic A14 consente di eseguire app e giochi premium senza il minimo lag. Qualsiasi titolo girerà sempre fluido. Potrete utilizzare il device per prendere appunti all’università, per vedere serie TV e film in streaming, per giocare online e offline o semplicemente, per navigare sul web in totale libertà. Approfittatene subito prima che termini l’offerta; non lasciatevi sfuggire questa occasione, altrimenti rischierete di pentirvene.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.