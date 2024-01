iPad (2022): a 519€ è il tablet di Apple da comprare oggi

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di casa Apple semplicemente sensazionale; si chiama iPad (2022) ed è il modello entry level della line-up di due anni fa. Capite bene che a soli 519,00€ al posto di 589,00€ è molto interessante ed è da prendere al volo, a nostro avviso, soprattutto se siete alla ricerca di un gadget del genere per lo studio o per l’università. È leggerissimo, colorato, divertente, elegante, ha un bel pannello ampio e risoluto e supporta le periferiche esterne di Apple come la Pencil o la Smart Cover Keyboard, la custodia che integra la tastiera che trasforma il device in un mini PC. Il modello che vi proponiamo è quello in colorazione azzurra con 64 GB di memoria interna. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili.

iPad (2022): tablet per tutti dal prezzo low-cost

Il tablet di Apple è il modello entry level della line-up; di fatto, iPad (2022) vanta specifiche tecniche super interessanti e ha un costo contenuto, ancora più vantaggioso grazie allo street price online. È un dispositivo dotato del processore Apple Bionic A14 con modem Wi-Fi integrato; le prestazioni sono eccellenti sia nell’ambito social che nell’uso gaming ma va anche bene per vedere film e serie TV in streaming. Lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da circa 11″ e supporta la Apple Pencil di prima generazione, mentre sul tasto di accensione e spegnimento troviamo il fingerprint per bloccare e sbloccare il device. La webcam invece, è posta sul frame laterale, in landscape mode.

iPad (2022) è il miglior prodotto da comprare oggi su Amazon se siete alla ricerca di un tablet versatile, aggiornato, con un design all’ultimo grido e un rapporto qualità-prezzo incredibile. Con soli 519,00€ è da comprare immediatamente, ma siate veloci: a questa cifra è un super best buy.

