iPad (2022) a 489€ su Amazon: il miglior tablet da comprare OGGI

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet per lavorare, per disegnare, con cui prendere appunti all’università, o semplicemente, per guardare contenuti multimediali la sera sul divano, oggi vi proponiamo l’ottimo iPad (2022) di Apple che, nella sua iterazione color argento, con 64 GB di memoria interna, costa solo 489,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire perché adesso costa 100€ in meno sul valore di listino e gode di tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce americano. A questa cifra è semplicemente un best buy pertanto correte a prenderlo prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Come detto, viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che potrebbe arrivare presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Altresì si potrà ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano, con tanto di possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis con Amazon o con il sistema interno al sito (in cinque soluzioni a tasso zero).

iPad (2022): il tablet più versatile

Come detto, iPad (2022) è il miglior tablet che si possa comprare oggi su Amazon; non lasciatevelo sfuggire, a questo prezzo è un best buy. Ha una scocca in alluminio, un pannello LCD IPS da 11″ super risoluto con possibilità di utilizzare la Apple Pencil di prima generazione e c’è un processore Apple Bionic A14 sotto la scocca per le performance.

La main camera è una lente da 12 Megapixel che gira video in 4K e anteriormente abbiamo una webcam posta sul frame laterale. C’è la porta USB Type-C per la ricarica del device e per il trasferimento dei dati. iPad (2022) è il miglior dispositivo per tutta la famiglia a 489,00€, IVA inclusa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.