iPad (2022): 100€ di sconto immediato su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet per la vostra attività, per il relax da divano, per lo svago multimediale o per lo studio, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad (2022) che, nella sua iterazione rosa da 64 GB di memoria interna, costa solo 489,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che il risparmio rispetto al prezzo di listino è altissimo, pari a 100€ quindi se siete interessati/e all’acquisto, non perdete tempo e fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

iPad (2022): il tablet da comprare oggi

Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto poi ad ulteriori vantaggi esclusivi; come non citare la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micro-canoni su base mensile con tasso agevolato) o in cinque o dieci soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Non lasciatevi sfuggire questa occasione e fate vostro il device più apprezzato dell’ultimo periodo al costo speciale di 489,00€. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto ma per questo periodo speciale, tale lasso di tempo è stato allungato fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche. Si può godere della garanzia di un anno con Apple, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Questo iPad (2022) è un vero best buy; ha uno schermo da 11″ che supporta la Apple Pencil di prima generazione e permette di utilizzare il device sia per la scuola o per l’università che per gli utilizzi creativi. C’è un processore Apple Bionic A14 sotto la scocca e la batteria dura tantissimo (e si ricarica mediante porta USB Type-C). Non lasciatevelo sfuggire, costa poco ma offre tantissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.