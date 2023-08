iPad (2021): TUO con soli 349€ su Amazon, consegna RAPIDA in pochissimi giorni

Se stai cercando un dispositivo potente, versatile e affidabile, magari per vedere serie TV e film sotto l’ombrellone, per leggere la sera a letto, per divertirti con qualche videogame quando sei in giro, iPad (2021) è il tablet di cui avrai bisogno. Grazie agli sconti folli presenti su Amazon sarà tuo con soli 349,00€, spese di spedizione incluse.

iPad (2021): ecco perché devi comprarlo adesso

Grazie al potente processore A13 Bionic, iPad (2021) offre prestazioni fluide e rapide, consentendoti di gestire multitasking, app graficamente intense e operazioni complesse senza sforzo. Non di meno, il sistema operativo iPadOS è super fluido e la batteria dura tantissimo. È perfetto per l’utilizzo quotidiano; inoltre, il tablet è dotato di un display Retina da 10,2 pollici con una risoluzione cristallina, che ti regalerà un’esperienza visiva immersiva e dettagliata. Guarda film, sfoglia foto o disegna con la massima precisione: questo gadget diverrà presto l’alleato perfetto della tua quotidianità.

Sfrutta l’ampia gamma di app disponibili sull’App Store di Apple per esprimere la tua creatività, aumentare la produttività e divertirti. iPad supporta la Apple Pencil di prima generazione; con questo accessorio diventa un prodotto essenziale per studenti e disegnatori. Il Touch ID integrato garantisce una protezione sicura per i tuoi dati personali e ti assicura un accesso rapido ai tuoi contenuti, così la tua privacy sarà sempre al sicuro. Dulcis in fundo, il dispositivo è super aggiornato e lo sarà per moltissimi anni. A settembre arriverà iPadOS 17, per esempio. Insomma iPad (2021) e è una scelta intelligente per tutti coloro che desiderano un dispositivo di qualità con tutte le funzionalità di punta ad un prezzo incredibile. A soli 349,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo è un super best buy; la consegna è celere e avrai diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Volendo potrai anche dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.