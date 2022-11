iPad (2021): sconto SUPER per il CYBER MONDAY (-16%)

Se state cercando un nuovo tablet per il vostro intrattenimento multimediale domestico, abbiamo la soluzione che fai al caso vostro. Si chiama iPad (2021) ed il modello entry level di nona generazione uscito lo scorso anno sul mercato internazionale. Da subito è stato definito un Best Buy ed è arrivato a 389,00€ sugli scaffali. Ora invece, Apple ha alzato i prezzi e costerebbe di listino 439,00€ ma grazie agli sconti pazzi del Cyber Monday, si porta a casa a 369,00€. Non sarà il miglior prezzo di sempre, ma è un buon costo per un prodotto che è perfetto per tantissimi scopi ed utilizzi. Per cosa? Scopritelo insieme a noi.

iPad (2021): Best Buy per tutte le esigenze

iPad (2021) è un tablet leggero, versatile, con un pannello LCD IPS da 10,2 pollici Retina che si vede benissimo in ogni contesto e situazione. Si vede bene anche sotto la luce diretta del sole o nel buio della camera da letto; ha cornici contenute (ma non troppo) che agevolano la presa, ha una back cover in alluminio con singola fotocamera sulla parte posteriore. Anteriormente invece, la selfiecam consente videocall in alta qualità. Con il pulsante Home si può sbloccare e bloccare il dispositivo ma anche tornare al menù e interagire con il sistema stesso.

L’ottimo processore (l’Apple Bionic A13 visto in iPhone 11 Pro) consente il gaming ad alte performance ma anche un utilizzo business e/o lavorativo. Il tablet è perfetto per gli studenti (ha il supporto alla Apple Pencil di prima generazione) ma anche a chi vuole un device da divano. Se volete giocare, fra titoli dell’App Store e su Apple Arcade, avrete l’imbarazzo della scelta.

Insomma, questo è un dispositivo per tutti, come lo definiamo noi. Costa poco (369,00€ per un articolo del genere capirete bene che non sono “niente”) ed è perfettamente integrato con l’ecosistema di Apple.

