iPad (2021): prezzo TOP per il tuttofare più venduto di sempre

Se state cercando un tablet tuttofare economico ma prestante, veloce ma economico, ma soprattutto di casa Apple, vi consigliamo l’iPad del 2021, quello di nona generazione con processore Apple Bionic A13, lo stesso che troviamo in iPhone 11 Pro Max. Questo dispositivo è un prodotto entry level ma con caratteristiche che lo rendono molto più prestante di quello che si potrebbe pensare. Considerate che su Amazon lo portate a casa a soli 349,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in pochissime ore. Immaginate anche che avrete un sacco di vantaggi aggiuntivi se lo prenderete dal suddetto sito.

Citiamo infatti la consegna gratuita, l’assistenza di Apple per un anno, quella di Amazon per ben due anni e l’assistenza clienti attiva tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte.

iPad (2021): ci fate di tutto e costa poco

Il device riesce a tirar fuori prestazioni eccellenti sia sul lato gaming che sul fronte professionale. Un esempio? Con questo tablet sarete in grado di giocare ai titoli presenti sull’Apple Store o su Apple Arcade. Non di meno, lo potrete usare anche per prendere appunti, per studiare, per disegnare con la Apple Pencil oppure ancora per vedere film e serie TV in streaming sulle varie piattaforme on demand.

Essendo leggero e compatto lo porterete ovunque: lo schermo è da 10,2 pollici con risoluzione Retina e tecnologia LCD IPS, ma non disperate. Si vede benissimo e gli angoli di visuale sono ottimi. Fra le altre cose dobbiamo citare il pulsante Home con Touch ID integrato per lo sblocco e il blocco del device mediante impronta.

Concludiamo affermando che il dispositivo è eccellente anche dal punto di vista del disegno. Ci sono moltissimi disegnatori che utilizzano il suddetto tablet per disegnare o editare le fotografie con Photoshop e Illustrator.

A 349,00€ è un device da non lasciarvi sfuggire: fate presto perché va a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.