iPad (2021): PERFETTO per gli studenti, costa solo 350€

Uno dei tablet più versatili e completi del momento è sicuramente iPad (2021); questo prodotto, completo di processore Apple Bionic A13, di design iconico con Touch ID per lo sblocco sicuro del device, frame in alluminio, supporto alla Pencil di prima generazione e molto altro ancora, lo trovate a soli 349,00€ su Amazon con spese di spedizione comprese nel prezzo del dispositivo.

Ci troviamo di fronte ad uno dei best buy assoluti di questi mesi; non solo costa poco, ma offre performance degne di nota, caratteristiche tecniche incredibili e ci sono tanti vantaggi se lo acquistate direttamente da Amazon. In primo luogo citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì sarà possibile dilazionare l’importo dell’articolo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Ci sarà poi la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e di godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Ma perché lo abbiamo definito “perfetto per gli studenti?

iPad (2021): le ragioni del suo successo

Parliamoci chiaro: un tablet Apple con un chip potente il giusto, con supporto alla Pencil, con schermo da 10,2 pollici e Touch ID al seguito, con una batteria capiente che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica, tutto a meno di 350€… capite bene che non possiamo non consigliarlo a tutti gli studenti. Se poi magari possedete un iPhone e volete un tablet per sfruttare al meglio l’ecosistema della mela, con questo gadget spenderete poco ma avrete tutte le ultime funzioni della mela (Stage Manager incluso, ma se non ne dovete fare un uso professionale, poco vi cambierà).

Insomma: a soli 349,00€, iPad (2021) è un prodotto semplicemente top. Acquistatelo subito prima che termini l’offerta su Amazon.

