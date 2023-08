iPad (2021): il tablet perfetto per la scuola, TUO a meno di 330€

L’iPad (2021), nonostante sia uscito da diversi anni, continua a vendere tantissimo e a godere del plauso dell’utenza e della critica grazie al suo design iconico e sottile e alle prestazioni di alto livello. Con una costruzione in alluminio e una cura dei dettagli che solo Apple sa offrire, questo tablet è un piacere per gli occhi e per le mani. La sua leggerezza lo rende perfetto per l’uso in movimento, consentendoti di portare intrattenimento, produttività e creatività ovunque tu vada. Su Amazon lo pagherai solo 329,00€, spese di spedizione incluse.

iPad (2021): con un prezzo così è un best buy

All’interno dell’iPad (2021) batte il cuore del potente chip A13 Bionic, lo stesso processore utilizzato su alcuni iPhone di fascia alta. Questo si traduce in prestazioni fluide e reattive, che rendono possibili attività come la multithreading, il multitasking e l’editing di contenuti senza rallentamenti. Il tablet sfoggia un luminoso display Retina che offre colori vividi e dettagli cristallini. Che tu stia navigando sul web, leggendo un libro, guardando film o creando arte digitale, il display Retina renderà tutto in modo nitido e coinvolgente.

Se sei un appassionato di scrittura, se prendi spesso appunti o ami disegnare, l’iPad (2021) diventerà “il tuo blocco notes preferito”.Grazie alla compatibilità con l’Apple Pencil di prima generazione (acquistabile separatamente), potrai creare opere d’arte digitali e modificare documenti con una precisione e una sensibilità sorprendenti.

L’iPad (2021) si inserisce senza sforzo all’interno dell’ecosistema Apple già esistente. Potrai sincronizzare i tuoi dati, app e contenuti tra device con facilità, facilitando il passaggio da un dispositivo all’altro. Inoltre, avrai accesso all’App Store, che offre una vasta gamma di applicazioni ottimizzate per l’iPad, dall’istruzione alla produttività e all’intrattenimento. Con un prezzo di soli 329,00€ è perfetto se lo dovrai utilizzare a scuola, in università o anche semplicemente, come gadget per lo svago multimediale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.