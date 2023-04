iPad (2021): il tablet per TUTTI, oggi lo paghi solo 369€

Se state cercando un tablet per lo svago multimediale, per intrattenimento da divano, per guardare qualche serie TV in completo relax a fine giornata, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo infatti dell’iPad 2021, un prodotto incredibile che ancora oggi si presenta come una delle migliori scelte sul mercato. Sappiate intanto che si può portare a casa con soli 369,00 € grazie agli sconti folli presenti su Amazon. Le spese di spedizione saranno compreso nel prezzo e volendo, ci sarà anche la possibilità di dilazionare l’importo del device in comode rate grazie al servizio di Cofidis o mediante il portale interno al sito.

iPad (2021): il migliore, ad un prezzo fuori di testa

Fra le altre cose, avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì sarà possibile farsi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Dobbiamo anche segnalare la possibilità di dilazionare il pagamento del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del sito. Ci sarà poi la possibilità di usufruire della garanzia di un anno o di due anni a seconda di quella che sceglierete. Il primo anno avrete quella con Apple, il secondo anno invece potrete anche far riferimento a quella di Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

iPad 2021 si presenta come un device classico, con cornici generose e con il Touch ID per lo sblocco del dispositivo. Lo schermo non è laminato e gode del supporto alla Apple Pencil di prima generazione. Questo lo rende ideale per tutti gli studenti o per tutti coloro che cercano un gadget economico ma ricco di funzionalità smart. È molto comodo anche per disegnare, per prendere appunti o perché no, anche per giocare ai titoli presenti su Apple Arcade o scaricabili dall’App Store.

Insomma, questo è uno dei migliori gadget che si possono comprare oggi sul mercato, considerando che costa solo 369,00 €, non potete lasciarvelo sfuggire. Siate veloci perché le scorte potrebbero essere limitate o peggio, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

