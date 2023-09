iPad (2021): il tablet per TUTTI, oggi a soli 329€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet per lo studio, per l’università, la scuola o, semplicemente, per l svago multimediale da divano, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad (2021) di casa Apple, un prodotto sensazionale che, grazie agli sconti di Amazon, si potrà portare a casa con soli 329,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il costo è irrisorio per un terminale che fa semplicemente di tutto: è ottimo per il gaming (sia con i giochi scaricabili dall’App Store che con quelli presenti su Apple Arcade) ma anche per l’intrattenimento su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e non solo. È perfetto per gli studenti perché costa poco ma offre tanto e in più dispone del supporto per la Apple Pencil (di prima generazione) che serve per scrivere cose al volo, disegnare e prendere appunti. Con l’ausilio della Smart Cover Keyboard diventa poi un mini PC sempre pronto all’uso: cosa aspettate?

iPad (2021): il tablet entry level che fa di tutto

Questo meraviglioso iPad (2021) dispone di un potentissimo processore Apple Bionic A13 con modulo Wi-Fi incorporato; i software girano fluidi e senza problemi. Pensate che piroette anche montare un video per i social (in 4K) con LumaFusion; pratico e comodo il pulsante Home con Touch ID posto sul frame inferiore. È un tablet leggero ma potente, con una buona autonomia e uno schermo da 10,2″ Retina LCD IPS che si vede benissimo in ogni contesto e in ogni scenario.

Non lasciatevelo sfuggire: iPad (2021) a 329,00€ viene venduto e spedito da Amazon. Da questo sito si avrà diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) e ci saranno due anni di garanzia. Cosa potreste volere di più?

