iPad (2021): il tablet per TUTTI a meno di 350€ su Amazon

Se state cercando un tablet tuttofare per lo studio, il lavoro o l’università, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo dell’ottimo – quanto meraviglioso – iPad (2021) di nona generazione; quello con il processore Apple Bionic A13, per intenderci (è il chip che troviamo in iPhone 11 Pro).

Questo dispositivo oggi costa 439,00€, ma grazie agli sconti pazzi di Amazon, si può portare a casa con soli 349,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo del prodotto. Inutile dirvi che gode di due anni di garanzia con Amazon e l’assistenza tecnica è attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, vero?

C’è una doppia garanzia; da un lato quella di Apple (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+) e quella del sito dall’altra. Inoltre, c’è il reso gratuito e volendo si può dilazionare il pagamento del tablet in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPad (2021): cosa può fare?

La domanda “cosa può fare?” fondamentalmente, è molto provocatoria. Il tablet può fare letteralmente tutto. È un prodotto perfetto per giocare, sia con i titoli scaricabili dall’App Store che con quelli presenti su Apple Arcade. Non di meno, consente di scrivere, disegnare e prendere appunti grazie al supporto alla Apple Pencil di prima generazione. Il suo prezzo contenuto fa sì che questo sia un gadget fantastico per studenti, sia di scuola che di università.

Fra le altre cose poi, ha un potente processore Apple Bionic A13 che fa girare fluidi anche i programmi più pesanti e esosi in termini di risorse energetiche. Si può perfino scrivere la tesi con un iPad del genere, anche perché ha il supporto al mouse e tastiera esterni o, volendo, si può usare una Smart Cover magnetica con keyboard integrata.

A 349,00€ diventa davvero un prodotto Best Buy; fate presto prima che il suo costo ritorni a 439,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.