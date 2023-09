iPad (2021): il tablet per lo svago e per lo studio, OGGI ad un prezzo WOW

Se hai sempre desiderato un tablet potente e versatile per lo svago multimediale da divano, per lo studio, per il gaming o semplicemente per la navigazione web, oggi ti consigliamo iPad (2021) che è disponibile su Amazon a soli 329,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciartelo sfuggire, è un best buy assoluto. Anche se è uscito da due anni sul mercato, è ancora validissimo ed è quello “giusto da comprare” se cercate un device economico ma completo.

iPad (2021): perché comprarlo

iPad (2021) è noto per il suo design sottile e leggero che lo rende perfetto da portare ovunque tu vada. Con uno schermo Retina da 10,2 pollici, è abbastanza grande da offrire un’esperienza di visualizzazione coinvolgente ed è abbastanza compatto da adattarsi facilmente nella borsa o nello zaino. È la scelta idea per lavorare in mobilità, per utilizzarlo in giro, sui mezzi e non solo. È dotato del chip A13 Bionic di Apple, che offre prestazioni incredibili in ogni situazione quotidiana. La potenza di elaborazione veloce ti permetterà di eseguire facilmente app, giochi e attività multitasking senza lag o problemi di performance.

Non di meno è compatibile con Apple Pencil di prima generazione e con la Smart Keyboard. La prima ti consente di prendere appunti, disegnare e annotare documenti con precisione, mentre la cover tastiera ti offre un’esperienza di scrittura simile a quella di un laptop ogni qualvolta ne avrai bisogno.

Sotto la scocca troviamo il chip Apple Bionic A13 e il software iPadOS, il sistema operativo ottimizzato per le esigenze dei tablet della mela. Puoi sfruttare funzionalità avanzate come la modalità Split View, il supporto per il multitasking e una vasta libreria di app progettate specificamente per il dispositivo di Cupertino. Questo modello di iPad offre 64 GB di spazio di archiviazione, il che significa che avrai abbastanza spazio per memorizzare foto, video, documenti e app senza preoccuparti di rimanere “a secco”. A soli 329,00€ è un best buy assoluto: non lasciartelo sfuggire.

