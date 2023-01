iPad (2021): il tablet per lo studio, lo compri OGGI, lo paghi in comode rate

Se state cercando un nuovo tablet con cui prendere appunti, disegnare, studiare, leggere le mail, fare ricerche sul web, ma anche giocare spensierati dopo i compiti o lo studio, con cui vedere serie TV in streaming e video su YouTube, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro: parliamo di iPad (2021), un dispositivo uscito oramai un anno e mezzo fa, ma che è ancora oggi un Best Buy assoluto. Lo trovate su Amazon a 396,98€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Acquistandolo da Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi; come non citare la consegna celere in pochissimi giorni, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis e il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. In poche parole, lo potrete prendere oggi e pagare un po’ per volta, senza necessità di busta paga o altro.

In ultima istanza, avrete diritto alla garanzia di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+, oltre a quella di Amazon di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni dalle sei a mezzanotte. Come non approfittarne?

iPad (2021): Best Buy per tutti

Il tablet è ancora oggi un validissimo alleato della quotidianità: grazie al supporto alla Apple Pencil di prima generazione, si possono prendere appunti, si può disegnare, si può studiare senza il minimo problema, ma non solo. Il processore è veloce e rapido e fa girare fluide anche le app più pesanti. Non di meno ha il tasto Home con Touch ID integrato per la sicurezza degli utenti. Insomma, questo è un vero e proprio game changer che cambiarà il vostro quotidiano. È perfetto anche per la visione dei film in streaming.

Costa 396,98€ al posto di 439,00€ e ci sono ben 64 GB di memoria interna; la versione in sconto è quella color Argento.

