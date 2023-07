iPad (2021): il tablet BEST BUY torna su Amazon con un prezzo WOW

Se voi state cercando un nuovo tablet tuttofare per lo svago multimediale, per la produttività, per il relax casalingo e non solo, questo iPad (2021) di nona generazione è ciò che farà al caso vostro. È un prodotto che (come dice anche il nome) è uscito due anni fa sul mercato, ma è ancora oggi attualissimo perché dispone di caratteristiche tecniche semplicemente uniche e che permettono al device di far girare fluide tutte le applicazioni presenti sullo store di Apple. Di fatto, dopo un periodo di assenza, è tornato disponibile su Amazon e costa 337,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un super best buy che noi ci sentiamo di consigliare praticamente a tutti: è leggero, portatile, ha un design classico, un processore che fa il suo dovere e ha un’autonomia spaziale.

iPad (2021): il tablet che devi comprare oggi su Amazon

Sotto la scocca del suddetto tablet troviamo il processore Apple A13 Bionic, lo stesso chip potente che si trova nei dispositivi iPhone 11 Pro e Pro Max. Questo significa che iPad (2021) offre una potenza di elaborazione rapida, una grafica fluida e una risposta pronta; sarete in grado di eseguire app complesse, giochi pesanti come Dragon Ball Legends, COD Mobile, PUBG Mobile, ma non solo.

Presenta un display Retina da 10,2 pollici, che offre colori vibranti, dettagli nitidi e ampi angoli di visione e supporta l’Apple Pencil di prima generazione, così potrete prendere appunti, disegnare e annotare direttamente sullo schermo con precisione e sensibilità. Inoltre, dispone anche del supporto per la Smart Keyboard, così potrete trasformare il vostro iPad in un dispositivo perfetto per la produttività, ottimo per l’università o per lo smart working. È eccezionale anche per scrivere la tesi, per disegnare, ma non solo. È così versatile che va bene anche per la lettura serale, per vedere una serie TV in streaming o un video su YouTube. Ottimo anche per la navigazione web, la gestione dei social o delle email. A soli 337,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

