iPad 2021: il prezzo è giusto con lo SCONTO AMAZON (-27%)

Su Amazon torna l’offerta eccezionale su Apple iPad 2021. Il modello WiFi da 64GB può essere tuo a 319 euro invece di 439 euro, con spedizione Prime immediata. Una grande occasione per portarti a casa per un fantastico tablet.

iPad 2021 in offerta su Amazon

Dotato di uno splendido display Retina da 10,2 pollici con tecnologia True Tone, l’iPad 2021 ti offre una qualità visiva eccezionale. Le immagini saranno nitide, i colori brillanti e la luminosità adattata alle condizioni circostanti, per un’esperienza visiva davvero coinvolgente.

Sotto la superficie elegante e sottile si nasconde il potente chip A13 Bionic con Neural Engine. Questo processore all’avanguardia ti offre prestazioni veloci e fluide, permettendoti di eseguire applicazioni, giochi e attività multimediali senza alcun rallentamento.

Con una fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo e una fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica, potrai catturare foto e video straordinari. Ogni scatto sarà un’opera d’arte, grazie alla qualità delle immagini e agli strumenti di editing a tua disposizione.

iPad 2021 è disponibile con 64GB di archiviazione, che ti offrono ampio spazio per conservare i tuoi file, documenti, foto e video. Potrai portare con te tutte le tue risorse digitali senza preoccuparti di dover fare spazio.

Con altoparlanti stereo integrati, l’audio dell’iPad 2021 è ricco e coinvolgente, perfetto per guardare film, ascoltare musica o partecipare a videochiamate. Inoltre, grazie a Touch ID, potrai sbloccare il tuo tablet in modo sicuro e utilizzare Apple Pay per pagamenti veloci e convenienti.

La connettività Wi-Fi 802.11ac ti garantisce una connessione veloce e stabile, mentre la batteria di lunga durata ti offre fino a 10 ore di autonomia, per poter utilizzare il tuo iPad durante tutta la giornata senza problemi.

Puoi acquistare l’iPad 2021 WiFi da 64GB su Amazon a soli 319 euro invece di 439. Questo incredibile sconto del 27% rende il prezzo davvero giusto per avere un tablet di alta qualità e prestazioni.

