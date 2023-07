iPad (2021): il miglior tablet per l'estate, OGGI ad un prezzo WOW

Se siete alla ricerca di un tablet perfetto per le vacanze (ma non solo), oggi vogliamo consigliarvi un gadget che svolterà le lunghe giornate estive, magari proprio in quei momenti dove il sole batte forte e conviene restare al riparo presso un’abitazione o un luogo fresco, con aria condizionata al seguito. Si chiama iPad (2021) ed è realizzato da Apple; è il modello di nona generazione che vanta, fra le tante specifiche tecniche, anche un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Costa solo 312,06€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire, a questa cifra è semplicemente un super best buy.

iPad (2021): il miglior tablet da comprare oggi

È un prodotto interessantissimo perché dispone di un chipset di punta, l’Apple Bionic A13, coadiuvato da un modulo Wi-Fi performante e veloce. Lo spazio a bordo è di ben 64 GB e questo assicura tanto spazio per l’archiviazione di file, foto, video e app. Si ricarica mediante Lightning ma la batteria dura tantissimo. Il display è un pannello luminoso e ben gestito, con colori profondi, saturi su un’unità LCD IPS che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Gli angoli di visuale sono ottimi e il pulsante Home con Touch ID consente di sbloccare il device con sicurezza e tranquillità.

È un tablet leggero e performante, capace di far girare fluidi tutti i software che vi sono sull’App Store. Non manca poi un’ottima selfiecam per le foto e per le videocall e una main camera sulla back cover per gli scatti al volo. Cosa ne pensate? A soli 312,06€ questo iPad (2021) è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo, la consegna sarà celere e immediata e si avrà diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. Non lasciatevelo sfuggire, a questo prezzo è una vera occasione.

