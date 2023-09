iPad (2021): il miglior tablet per il rientro a scuola, compralo adesso

Se sei uno studente di scuola o sei un universitario alla ricerca di un tablet per lo svago, lo studio, per prendere appunti, per studiare, disegnare, fare schizzi al volo, svagarti nei momenti di pausa e molto altro ancora, oggi vogliamo consigliarti iPad (2021), un gadget che, a distanza di circa due anni dalla sua uscita, continua ad essere un best buy senza compromessi e senza rivali. Di fatto ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile, complice anche lo sconto esagerato che si ottiene con Amazon. Potrà essere tuo a soli 319,00€ e non pagherai nemmeno le spese di spedizione poiché saranno incluse nel costo dell’articolo. Vogliamo ricordarti poi che con questo sito di e-commerce godrai di tantissimi vantaggi esclusivi. Non lasciarti sfuggire questa fantastica occasione e fallo tuo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione.

iPad (2021): a questo prezzo non puoi ignorarlo

Questo meraviglioso tablet di Apple viene venduto e spedito da Amazon; ciò implica che godrai della consegna celere e volendo, potrai anche ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio. Avrai accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrai dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale.

iPad (2021) si presenta come un dispositivo generoso ma leggero, con uno schermo LCD IPS Retina da 10,2″ che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole e ha angoli di visuale perfetti. Sotto la scocca batte un processore Apple Bionic A13 che fa girare fluide tutte le applicazioni che installerai, anche quelle più pesanti per il lavoro o lo studio e poi ha un sistema operativo incredibile ricco di features pensate per chi ne deve fare un utilizzo “produttivo”. C’è il supporto alla Apple Pencil di prima generazione così potrai

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.