iPad (2021): il miglior tablet per gli studenti che costa solo 329€

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet per la scuola, per l’università, per lo studio, per lo svago multimediale “da divano”, per il relax e non solo, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad (2021) di casa Apple che, nella sua iterazione grigio siderale e con 64 GB di memoria interna, costa solo 329,00€, spese di spedizione incluse. Il dispositivo si presenta come un best buy assoluto a questa cifra, con un ottimo processore che fa girare fluidi anche i software più impegnativi e che assicura prestazioni di tutto rispetto nell’uso quotidiano. Va benissimo anche per disegnare, prendere appunti, scrivere articoli, la tesi e molto altro ancora; il merito è del supporto alla Apple Pencil di prima generazione e alla cover smart keyboard proprietaria di Apple.

iPad (2021): il tablet per tutti

Questo meraviglioso dispositivo è un best buy assoluto alla cifra a cui viene proposto; è leggerissimo, potente (grazie al SoC Apple Bionic A13), è dotato di una connettività completa, ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile, vanta un design in alluminio con un pannello in vetro LCD IPS con risoluzione Retina. Si vede benissimo in ogni condizione di luce, in ogni scenario e ha anche il supporto alla Apple Pencil e alla cover tastiera proprietaria. Ha una buona batteria e si ricarica con la porta Lightning proprietaria.

Il tablet viene venduto e spedito da Amazon e ha, dalla sua, la consegna celere e immediata, oltre che gratuita. Anche il reso, entro un mese dall’acquisto, è totalmente gratis. Volendo, si può richiedere la spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Inoltre, sappiate che con Apple avrete diritto ad un anno di garanzia valido in tutti gli Apple Store, e con Amazon a due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? A 329,00€ è un best buy.

