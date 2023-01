iPad (2021) è il miglior device con cui riprendere a studiare

Stress da rientro a scuola o all’università? Nessuna paura, abbiamo la soluzione che farà al caso vostro. Oggi su Amazon abbiamo scoperto che iPad (2021) di nona generazione è in super sconto a 369,00€. Il risparmio è davvero elevato; parliamo di un bel 16% in meno rispetto al costo di listino che è di 439,00€.

Ci sono le spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo del dispositivo, ma anche la consegna celere in pochissimi giorni. Volendo, potete fare il reso gratuito entro un mese dal momento dell’acquisto e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con la piattaforma di Cofidis.

Non di meno, si può usufruire della garanzia di Apple per un anno (ulteriormente espandibile con AppleCare o AppleCare+) e di quella di Amazon per due anni con assistenza gratuita mediante supporto tecnico via chat o via telefono.

iPad (2021): perfetto per studiare

Il tablet è un eccellente tuttofare ma è definito come “il prodotto perfetto per gli studenti”; il motivo è semplice. Costa poco, ma offre tanto e poi ha il supporto alla Apple Pencil di prima generazione per prendere appunti, disegnare, scrivere con una facilità inaudita.

Fra le altre cose, il dispositivo è comodo e pratico nell’utilizzo di tutti i giorni, perché è leggero ma potente (sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A13) e troviamo il pulsante Home con Touch ID incorporato. I giochi girano fluidi, così come le app per l’editing video e fotografico. Ovviamente si può usare il tablet per tantissime operazioni differenti, anche per scaricare libri di testo e studiarli con app apposite, sottolineando i passi più importanti, facendo ricerche non solo.

Insomma, a 369,00€ non potete lasciarvelo sfuggire. Il dispositivo è un prodotto fantastico per tutti e costa davvero poco per quello che offre. Fate in fretta, perché potrebbe andare a ruba da un momento all’altro.

