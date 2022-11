iPad (2021): è ancora LUI quello GIUSTO da comprare

C’è chi ha definito il nuovo iPad (2022) di decima generazione come un prodotto “fallimentare”, inutile. In molti hanno detto testualmente che “sono soldi inutili” e di fatto, non hanno tutti i torti, perché parliamo di un gadget pressoché ottimo ma “nato vecchio” e arrivato in commercio con un prezzo fuori di testa. Dovrebbe essere il tablet basico, quello per tutti, ma in realtà è un device di fascia media, quasi identico al modello Air del 2020 con una fotocamera spostata e uno schermo “meno bello”, non laminato e con supporto alla Pencil di prima generazione. Noi continuiamo a dire che l’iPad del 2021, quello con chip A13 e tasto Home con Touch ID risulta la soluzione vincente. Tra l’altro lo troviamo su Amazon a soli 359,00€ con spese di spedizione gratuite incluse nel prezzo.

iPad (2021): perché comprarlo oggi?

Non prendiamoci in giro: va ancora alla grande ed è perfetto per tutte le operazioni. Noi lo abbiamo testato in mille modi, anche con lunghe sessioni di gaming su PUBG Mobile e anche per l’editing fotografico su Lightroom. Certo, non sarà performante come un iPad con M1 o M2, ma costa drasticamente molto meno. È leggerissimo, veloce, leggero, il chip non vi lascerà mai a piedi e ci sono ben 64 GB di memoria interna. Il modello in sconto ha il modem Wi-Fi ma volendo si può scegliere la configurazione con modulo Cellular per una connettività senza limiti.

Fra le altre cose, è dotato di una porta Lightning per la ricarica del device e c’è il pulsante Home con Touch ID fisico per lo sblocco del dispositivo. Anteriormente il pannello è Retina e la selfiecam gode della feature Center Stage. A 359,00€ è ancora lui quello perfetto da comprare, non lasciatevi ingannare dai nuovi modelli che spesso introducono davvero poche novità rilevanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.