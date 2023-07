iPad (2021) di nona generazione: il tuo prossimo tablet ad un prezzo WOW

Se state cercando un nuovo tablet di Apple economico ma potente, perfetto per la visualizzino dei contenuti in streaming, per lo studio, per il gaming, ma non solo, abbiamo oggi la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama iPad (2021) ed è il modello di nona generazione, quello con il Touch ID e il processore Apple Bionic A13, per intenderci. Su Amazon costa solo 338,00€, spese di spedizione incluse. È la versione con modulo Wi-Fi e 64 GB di memoria interna.

iPad (2021): impossibile non comprarlo a questo prezzo

iPad (2021) presenta un design raffinato e moderno, con i bordi arrotondati e una costruzione solida. Lo schermo Retina da 10,2 pollici offre colori vividi e dettagli nitidi, fornendo un’esperienza visiva coinvolgente durante la visualizzazione di contenuti multimediali, la navigazione web o la creazione di documenti. Lo schermo supporta anche la tecnologia True Tone, che regola automaticamente la temperatura del colore in base all’illuminazione circostante, garantendo una visione più confortevole in qualsiasi ambiente.

È alimentato dal processore A13 Bionic di Apple, che offre un notevole aumento delle prestazioni rispetto alle generazioni precedenti. Questo processore, basato su un’architettura avanzata (è lo stesso chip che troviamo in iPhone 11 Pro, per intenderci), garantisce una risposta rapida e una fluidità senza precedenti durante l’utilizzo delle app. Troviamo poi il sistema operativo iPadOS, che offre una serie di funzionalità e strumenti ottimizzati per il multitasking e la produttività. Gli utenti possono utilizzare Slide Over e Split View per lavorare su più software contemporaneamente, trascinare e rilasciare file e contenuti tra le app, prendere appunti con la Apple Pencil e tanto altro ancora. Supporta l’Apple Pencil di prima generazione; questo accessorio conante di avere un’esperienza di scrittura e disegno fluida e precisa. Il dispositivo diventa così un ottimo strumento per studenti, artisti e professionisti creativi. Inoltre, l’iPad (2021) è compatibile con la Smart Keyboard. A soli 338,00€ questo tablet è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.