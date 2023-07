iPad (2021) di nona generazione a soli 329€: a questo prezzo non puoi ignorarlo

iPad (2021) è uno dei tablet più venduti degli ultimi anni; è un terminale eccellente, compatto, dotato di un chipset Apple Bionic A13 potentissimo (lo stesso processore che troviamo in iPhone 11 Pro, per intenderci) e con un design “old style” classicheggiante con pulsante Home con Touch ID integrato. Girovagando su Amazon lo abbiamo trovato a soli 329,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché a questo prezzo è un super best buy.

iPad (2021): il tablet eccellente da comprare oggi

L’iPad (2021) di nona generazione presenta un display Retina da 10,2 pollici, offrendo un’esperienza di visualizzazione vivida e dettagliata. Il display è luminoso e colorato, perfetto per godersi film, video e immagini ad alta definizione. Dispone poi del design classico e iconico dei tablet Apple precedenti, con una scocca elegante e sottile che lo rende facile da tenere e trasportare.

Sotto la scocca è alimentato dal chip A13 Bionic di Apple, che offre prestazioni veloci e reattive. Grazie a questo processore potente, l’iPad può gestire facilmente applicazioni complesse, giochi graficamente intensi e multitasking senza rallentamenti. Potrete lavorare su più app contemporaneamente, aprire e modificare file di grandi dimensioni e utilizzare strumenti creativi senza il minimo lag. Non di meno, supporta la Apple Pencil di prima generazione: potrete scrivere, disegnare e prendere appunti in modo intuitivo e preciso. Infine, il device è compatibile anche con la Smart Keyboard, una tastiera che si aggancia magneticamente e trasforma il tablet in un dispositivo ideale per la produttività.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi: in primo luogo citiamo il prezzo contenuto di soli 329,00€, ma ci sono anche le spese di spedizione comprese nel costo del prodotto, la consegna sarà celere e immediata e si avrà diritto anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto dell’articolo. Infine, sappiate che potrete dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

