iPad (2021) da 64 GB con modem Cellular: a questo prezzo è imperdibile

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet di punta di Apple ma non volete spendere troppo, e magari desiderate un prodotto leggero, versatile, dotato di un chipset interessante, con tanta memoria e un modem LTE così da inserirci una SIM fisica (con piano dati, magari), vogliamo consigliarvi l’ottimo iPad (2021) da 64 GB che costa solo 574,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Come detto, è l’iterazione con il modulo Cellular, quindi è perfetta per lavorare in mobilità senza dover per forza usufruire della connessione del proprio smartphone. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (anche in meno di 24 o 48 ore), si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) e c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Non lasciatevelo sfuggire se siete interessati/e; fate presto prima che vada “sold out”.

iPad (2021): tanti motivi per acquistarlo

iPad (2021) dispone del classico design che abbiamo visto in tantissimi altri modelli di tablet Apple; lo schermo qui è un pannello LCD IPS Retina da 10,2″ che supporta la Apple Pencil di prima generazione, ha angoli di visuale ottimi ed è poggiato su un telaio in alluminio super resistente. Sotto la scocca dispone del processore Apple A13 Bionic, lo stesso utilizzato nei modelli di punta di Apple del 2019 (iPhone 11 Pro e Pro Max, per intenderci). Ciò significa che, anche a questo prezzo, gli utenti possono godere di un’esperienza veloce e fluida, ideale per eseguire applicazioni complesse, giochi e attività multitasking senza rallentamenti.

La versione da 64 GB offre uno spazio di archiviazione generoso per app, foto, video e documenti. Una delle caratteristiche distintive di questa iterazione è la presenza del modulo Cellular, che consente di connettersi ovunque ci sia copertura cellulare. Con un prezzo di soli 574,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.