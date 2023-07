iPad (2021) da 64 GB: BEST BUY assoluto a soli 299,99€ su Amazon

Se stai cercando un nuovo tablet per la visione dei contenuti in streaming, per leggere le notizie al mare, per navigare sui social, guardare video su YouTube, giocare a qualche titolo videoludico di alto spessore o, semplicemente, ad un giochino per passare il tempo sul divano la sera, abbiamo il prodotto perfetto che farà sicuramente al caso tuo. iPad (2021) di nona generazione infatti, costa solo 299,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

iPad (2021): il tablet di Apple per tutti

‘iPad (2021) è uno dei prodotti più venduti dell’intero panorama tech mobile: riesce ad offrire prestazioni di alto livello e funzionalità innovative. La nona generazione di iPad è stata progettata per essere un dispositivo versatile, economico, adatto a soddisfare le esigenze di utenti di tutte le età, dai professionisti creativi agli studenti e ai semplici appassionati della tecnologia.

Una delle caratteristiche più entusiasmanti di questo device è il suo display Retina da 10.2 pollici. Con una risoluzione cristallina e colori vividi, questo pannello consente di godere di un’esperienza visiva straordinaria, perfetta per guardare film, giocare, leggere libri e lavorare con precisione. La tecnologia True Tone regola automaticamente il bilanciamento del bianco per adattarsi alla luce circostante, garantendo una visione ottimale in qualsiasi ambiente.

È alimentato dal processore A13 Bionic, lo stesso utilizzato nei dispositivi iPhone di fascia alta del 2019 (iPhone 11 Pro e Pro Max, per esempio). Questo chip offre prestazioni potenti e veloci, consentendo un multitasking fluido e l’esecuzione di applicazioni e giochi impegnativi senza problemi. Con 64GB di spazio di archiviazione, avrai spazio sufficiente per salvare i tuoi file, foto, video e app preferite. Non di meno è compatibile con la Apple Pencil di prima generazione e supporta inoltre la Smart Keyboard di Apple che trasforma il gadget in un potente dispositivo di produttività.

Con un prezzo di soli 299,99€, spese di spedizione incluse grazie ad Amazon, avrai un prodotto perfetto per la tua produttività o per il tuo svago multimediale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.