iPad (2021) da 256 GB: sconto FOLLE del 14% su Amazon

Se state cercando un tablet completo, ricco di funzionalità di punta, con un prezzo contenuto, uno Storage elevato, con un rapporto qualità-prezzo esagerato e con uno sconto altissimo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama iPad (2021) ed è un tablet di fascia bassa (per modo di dire) del colosso di Cupertino che oggi pagherete solo 549,00€ al posto di 639,00€ grazie agli sconti di Amazon, spese di spedizione incluse. Inutile dirvi che questo gioiello s porta a casa con una serie di vantaggi non da poco. Per esempio, in prima istanza, dobbiamo citare le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e pensate che si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con il sistema interno al sito o mediante Cofidis. Ricordatevi che avrete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPad (2021): il miglior tablet al prezzo più basso

iPad (2021) dispone di tantissimo spazio interno: ben 256 GB per archiviare i vostri file, i video, le canzoni, le fotografie o per installare centinaia di applicazioni. Con questo iPad (2021) potete fare veramente di tutto, ma è un tablet pensato essenzialmente per lo svago multimediale, per il relax da divano, e non solo. È perfetto anche per il gaming (sia in cloud che offline) ed è pensato per gli studenti che desiderano prendere appunti, disegnare o fare altro.

Con uno sconto così alto e un prezzo di soli 549,00€ per la versione con 256 GB, questo iPad (2021) si configura come un Device unico. Siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.