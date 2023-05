iPad (2021) da 256 GB: con questo tablet potrete usare Logic Pro

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di Apple semplicemente sensazionale per ciò che è in grado di offrire e per il suo rapporto qualità-prezzo vantaggioso. Ci riferiamo all’iPad (2021) di nona generazione che, nella sua iterazione con 256 GB di memoria interna, costa solo 547,00€ su Amazon e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. La consegna sarà altresì celere e potrete dilazionare perfino l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Inutile dirvi che si tratta di un best buy che, al costo disponibile oggi, diventa più che mai vantaggioso.

Con Amazon avrete la possibilità di dilazionare quindi il prezzo totale del device in micropagamenti, è vero, ma potrete anche usufruire dell’app esterna di Klarna che vi permetterà di dividere il prezzo in tre soluzioni o in un’unica rata ma dopo trenta giorni dall’acquisto. Fra le altre cose, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potete ritirare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, non di meno, usufruirete di un anno di garanzia con Apple e di due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPad (2021): perfetto per tutto

Con questo iPad potrete anche usare Logic Pro; per utilizzare questo software professionale, volto alla creazione di musica e di basi musicali (ma non solo), serve un tablet con almeno un chip Apple Bionic A12. Considerando che questo prodotto ha un chip interno Apple Bionic A13, capirete benissimo che ci troviamo di fronte ad un device versatile, leggerissimo, compatto, con un bel pannello che fa vedere bene i vostri contenuti anche sotto la luce del sole e con un processore potentissimo sotto la scocca.

A soli 547,00€ vi porterete a casa la versione con 256 GB di memoria interna, così non avrete problemi di Storage e potrete scaricare tutte le applicazioni che desiderate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.