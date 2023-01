iPad (2021): ci giochi, guardi i film, prendi appunti e costa pochissimo

Uno dei tablet più versatili che vi sia in circolazione è sicuramente l’iPad del 2021. Questo meraviglioso prodotto è arrivato sul mercato con un prezzo di listino molto aggressivo, ma oggi, grazie all’offerta del giorno presente su Amazon, diventa più che mai interessante. Sappiamo bene infatti che da 439 € può essere vostro con poco più di 349,99 €, spese di spedizione incluse nel prezzo. Il risparmio, come vedete, è davvero elevato.

La consegna è immediata e questo implica che il tablet potrebbe arrivare a casa vostra in pochissimi giorni. Grazie ad Amazon riceverete poi una serie di garanzie non da poco; come non citare quella di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare , o quella del negozio online che vi garantirà due anni di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPad (2021): perfetto per tutto

iPad del 2021 presenta un processore fantastico, lo stesso che troviamo in iPhone 11 Pro, per intenderci. È super leggero e si porta facilmente in giro grazie al suo peso contenuto.

Il SoC come detto, può assicurare prestazioni fulminee anche sul dato gaming; ci potete giocare a tutti i titoli presenti su Apple Arcade o scaricabili dall’App Store.

Volendo, è un prodotto eccellente anche per quanto concerne l’utilizzo multimediale. È fantastico se lo vorrete adoperare come dispositivo da divano, magari per guardare serie TV in completo relax, dei video su YouTube o perché no, semplicemente per sfogliare dei giornali online o dei libri digitali.

Visto che costa poco e anche fantastico per li studenti che potranno farne un uso scolastico o universitario senza il minimo problema. Consigliamo di acquisto di una Apple Pencil di prima generazione per sfruttarlo al meglio.

Cosa aspettate? A 349,99 € con le spese di spedizione incluse nel prezzo e da comprare immediatamente, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.