iPad 2021: ci fai di tutto, è leggero ed è in SUPER sconto su Amazon

Siete alla ricerca di un nuovo tablet per il vostro quotidiano con cui giocare, lavorare, studiare, prendere appunti e molto altro ancora? Abbiamo la soluzione che fa per voi. Stiamo parlando dell’ottimo iPad 2021 di nona generazione, quello con il processore Apple Bionic A13, per intenderci. È uno dei chipset più potenti del mercato, che abbiamo già avuto modo di conoscere sulla gamma iPhone 11 del 2019.

Il design del tablet è “iconico” e senza tempo, con pulsante Touch ID per l’autenticazione biometrica, schermo LCD IPS da 10,2 pollici, singla camera posteriore e FaceTime HD per videocall e selfie… ma chi fa un autoscatto con la selfiecam di un tablet?

Scherzi a parte, questo gioiellino è perfetto per tutti i giorni, costa poco ma offre tanto. Oggi lo portate a casa a soli 329,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore per gli iscritti al programma Amazon Prime.

iPad 2021: perché conviene comprarlo?

Con questo tablet ci potete fare di tutto: studiare per l’università, per la scuola, prendere appunti (magari in abbinata ad una Apple Pencil), scrivere testi, la tesi (con Office e Smart Keyboard al seguito), utilizzare app per l’organizzazione del materiale (Trello, Notion, Drive e molto altro ancora).

Ci potete giocare: da Apple Arcade ai titoli presenti sullo store, non c’è limite alla vostra fantasia. Io, per esempio, passo momenti spensierati su PUBG Mobile senza il minimo lag, ritardo o problema di alcun genere.

Non di meno, è perfetto anche per fare creatività: potete usare le app come Photoshop o Illustrator, o perché no, anche Premiere Rush. Se volete editare video, vi consigliamo LumaFusion, un Must per gli esperti del settore.

È perfetto anche per lo streaming di contenuti multimediali: guardare una serie TV, un film o un video su Disney+, Netflix, Prime Video, sarà un piacere per gli occhi… e per le orecchie. Le casse sono top, con bassi corposi, alti cristallini e medi chiari. A 329,00€ è un affare, ma fate in fretta prima che torni al suo prezzo di listino (389,00€).

